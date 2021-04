Uomini e Donne, Jessica Antonini e Davide Lorusso sono già in crisi? I rumors (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori per la sua romantica scelta ricaduta in tempi record su Davide Lorusso, a Uomini e Donne, e ora Jessica Antonini fa discutere molto, per la voce che la vedrebbe in crisi con il compagno e quindi prossima con lui a partecipare a Temptation island 2021. L’ormai ex tronista, dal suo canto, ha intanto ribattuto a tono all’indiscrezione circolante in rete, sul suo presunto ritorno insieme a Lorusso in tv. L’occasione della risposta è un intervento social piuttosto bollente, che l’ex tronista ha condiviso in rete con i suoi sostenitori e di cui vi parliamo qui di seguito. Temptation island torna in tv, le indiscrezioni Dopo aver scelto di lasciare il trono classico di Uomini e Donne in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha appassionato i telespettatori per la sua romantica scelta ricaduta in tempi record su, a, e orafa discutere molto, per la voce che la vedrebbe incon il compagno e quindi prossima con lui a partecipare a Temptation island 2021. L’ormai ex tronista, dal suo canto, ha intanto ribattuto a tono all’indiscrezione circolante in rete, sul suo presunto ritorno insieme ain tv. L’occasione della risposta è un intervento social piuttosto bollente, che l’ex tronista ha condiviso in rete con i suoi sostenitori e di cui vi parliamo qui di seguito. Temptation island torna in tv, le indiscrezioni Dopo aver scelto di lasciare il trono classico diin ...

