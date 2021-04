Strage Covid | 627 morti ma calano tasso di positività e ricoveri in terapia intensiva

Advertising

Corriere : Ha destato commozione a Roma, questa settimana, la morte di Rudy Reale, il direttore del Todis. Il giorno precedent… - globalistIT : I dati di oggi - SmorfiaDigitale : Covid nel mondo, le news di oggi. Strage in Brasile: 4.195 morti in 24 ore - Quo... - crociangelini : RT @Rocco14410460: @manginobrioches Leggere l'articolo del Corsera sui risparmi dell'INPS dovuti alla strage di anziani causa Covid rende b… - Rocco14410460 : @manginobrioches Leggere l'articolo del Corsera sui risparmi dell'INPS dovuti alla strage di anziani causa Covid rende bene l'idea. -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Covid

QUOTIDIANO.NET

Dati sempre brutti mentre c'è chi aizza le piazze dimenticando laquoitidiana le cui cause sono lungi dall'essere superate. In Italia ci sono 13.708 nuovi casi di coronavirus a fronte di 339.939 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era ...nel mondo,in Brasile: 4.195 morti in 24 ore "Ho fatto la prima dose e adesso?". Ultimi stop al vaccino, la guida Intanto il governo guidato da Mario Draghi mette in agenda una serie di ...Dati sempre brutti mentre c'è chi aizza le piazze dimenticando la strage quoitidiana le cui cause sono lungi dall'essere superate. In Italia ci sono 13.708 nuovi casi di coronavirus a fronte di ...SPARANISE – È morto per Covid un padre di 51 anni. Si tratta di Massimiliano Formato. Lavorava nella vigilanza privata. La situazione di salute è precipitata in poco tempo e anche lui non ce l’ha fatt ...