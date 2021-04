Smart working tech: l’innovazione rivoluziona l’ufficio casalingo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rotta verso una casa tech: la tecnologia sta rivoluzionando oramai ogni ambito, e può cambiare radicalmente anche il concetto stesso di Smart working. Diventato una realtà – spesso obbligatoria – per migliaia di italiani – il lavoro da casa ha cambiato abitudini e spazi domestici. Molti imprenditori stanno ripensando gli spazi e affittando uffici più in linea con le nuove esigenze, con meno postazioni, spesso optando per co-working. In questo modo si minimizzano le spese per l’ufficio, garantendo comunque ai propri dipendenti un luogo dove riunirsi, ritrovarsi, e godere di tutto quello che un ufficio può offrire in termini di team building, concentrazione e comfort. In molti hanno deciso di investire in un angolo di casa diventato praticamente un ufficio: tra poltrone ergonomiche ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rotta verso una casa: la tecnologia stando oramai ogni ambito, e può cambiare radicalmente anche il concetto stesso di. Diventato una realtà – spesso obbligatoria – per migliaia di italiani – il lavoro da casa ha cambiato abitudini e spazi domestici. Molti imprenditori stanno ripensando gli spazi e affittando uffici più in linea con le nuove esigenze, con meno postazioni, spesso optando per co-. In questo modo si minimizzano le spese per, garantendo comunque ai propri dipendenti un luogo dove riunirsi, ritrovarsi, e godere di tutto quello che un ufficio può offrire in termini di team building, concentrazione e comfort. In molti hanno deciso di investire in un angolo di casa diventato praticamente un ufficio: tra poltrone ergonomiche ...

Advertising

Corriere : Com’è cambiato il lavoro a Milano? Il 40% (sempre) in smart working, attacchi d’ansia per uno su due - lorepregliasco : E ne vanno anche fieri, mentre anziani e pazienti fragili aspettano il vaccino andato agli universitari padovani in… - Agenzia_Ansa : Con il lavoro 'smart' le giornate di lavoro si sono allungate. Secondo Gartner il 40% di chi lavora almeno parzial… - QuotidianPost : Smart working tech: l’innovazione rivoluziona l’ufficio casalingo - PHONETHRONE2012 : Controllo remoto per macOS: alla scoperta di Supremo, software per lo Smart Working -