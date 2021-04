Scuola riapre ma hackerato il registro elettronico. Chiesto riscatto in bitcoin (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finita la pausa pasquale, è tornata a suonare la campanella per quasi 5,6 milioni di studenti, per la felicità di gran parte di loro - in qualche Scuola ci sono stati applausi e commozione - e il sollievo di molti genitori, ma numerosi problemi rimangono ancora sul tappeto. Con l’aggravio dell’hackeraggio del registro elettronico della Axios, con tanto di richiesta di un consistente riscatto in bit coin, che però non ha avuto seguito.Ma la pandemia rimante il nemico numero uno: “Siamo rientrati senza un minimo screening sistematico sul fronte tamponi. Alle 9 avevamo un ragazzo con 38 di febbre a Scuola. Nel primo giorno di ritorno in classe in presenza, anche per le superiori, nel Lazio ci troviamo ancora a chiedere le stesse cose di prima perché non sono state realizzate. Dai trasporti in poi”, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finita la pausa pasquale, è tornata a suonare la campanella per quasi 5,6 milioni di studenti, per la felicità di gran parte di loro - in qualcheci sono stati applausi e commozione - e il sollievo di molti genitori, ma numerosi problemi rimangono ancora sul tappeto. Con l’aggravio dell’hackeraggio deldella Axios, con tanto di richiesta di un consistentein bit coin, che però non ha avuto seguito.Ma la pandemia rimante il nemico numero uno: “Siamo rientrati senza un minimo screening sistematico sul fronte tamponi. Alle 9 avevamo un ragazzo con 38 di febbre a. Nel primo giorno di ritorno in classe in presenza, anche per le superiori, nel Lazio ci troviamo ancora a chiedere le stesse cose di prima perché non sono state realizzate. Dai trasporti in poi”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riapre Due studenti su tre di nuovo in classe: hackerato registro elettronico. Ora pressing per le superiori Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dal nuovo decreto legge, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Per ...

'Umbria da zona gialla', la Regione vuole riaprire bar e ristoranti | Caso scuole | Covid, i dati I dati sui contagi a scuola Nel giorno del rientro in classe anche degli studenti della prima media in tutta l'Umbria (oltre che dei servizi per l'infanzia e della scuola primaria di primo grado), la ...

Scuola, disagi al rientro: hackerato il registro elettronico Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola, anche nelle regioni rosse, dopo le vacanze di Pasqua, con le lezioni presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Impossibile per molti studenti e ...

