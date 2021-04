Riaprire il prima e il più possibile. Cazzola spiega come (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nello stesso giorno in cui l’Istat annunciava che a febbraio erano venuti a mancare 945mila occupati rispetto allo stesso mese dello scorso anno (a cui andavano aggiunti, oltre ai disoccupati, 717mila inattivi in più) le cronache davano conto di alcune manifestazioni di titolari di attività economiche, martoriate praticamente senza pause durante la crisi sanitaria e in diretta conseguenza dei provvedimenti adottati per moderare la diffusione del contagio. Particolarmente esacerbata quella svoltasi davanti a Montecitorio dove vi sono stati scontri anche con le forze dell’ordine. Per completare il quadro sono tornate alla ribalta le riserve nei confronti del vaccino AstraZeneca che hanno creato ulteriori difficoltà ad una campagna di vaccinazioni che stenta a decollare e a marciare secondo il cronoprogramma stabilito. A questo proposito un segnale positivo è venuto dalle parti sociali ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nello stesso giorno in cui l’Istat annunciava che a febbraio erano venuti a mancare 945mila occupati rispetto allo stesso mese dello scorso anno (a cui andavano aggiunti, oltre ai disoccupati, 717mila inattivi in più) le cronache davano conto di alcune manifestazioni di titolari di attività economiche, martoriate praticamente senza pause durante la crisi sanitaria e in diretta conseguenza dei provvedimenti adottati per moderare la diffusione del contagio. Particolarmente esacerbata quella svoltasi davanti a Montecitorio dove vi sono stati scontri anche con le forze dell’ordine. Per completare il quadro sono tornate alla ribalta le riserve nei confronti del vaccino AstraZeneca che hanno creato ulteriori difficoltà ad una campagna di vaccinazioni che stenta a decollare e a marciare secondo il cronoprogramma stabilito. A questo proposito un segnale positivo è venuto dalle parti sociali ...

