Resident Evil Village, Lady Dimitrescu e le sue figlie protagoniste in nuove immagini (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Resident Evil Village e sia Capcom che IGN hanno colto l'occasione per condividere tre nuovi screenshot in cui le protagoniste sono proprio Lady Dimitrescu e le sue figlie. Resident Evil Village utilizzerà il motore RE e promette di elevare l'esperienza del survival horror a nuovi livelli. Ambientato alcuni anni dopo Resident Evil 7, la trama completamente nuova inizia con Ethan e sua moglie Mia che vivono pacificamente in una nuova location. L'azione in prima persona in Resident Evil Village inizia quando i giocatori assumono il ruolo di Ethan sconvolto e distrutto. Ethan cerca di scoprire i ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci avviciniamo sempre di più all'uscita die sia Capcom che IGN hanno colto l'occasione per condividere tre nuovi screenshot in cui lesono proprioe le sueutilizzerà il motore RE e promette di elevare l'esperienza del survival horror a nuovi livelli. Ambientato alcuni anni dopo7, la trama completamente nuova inizia con Ethan e sua moglie Mia che vivono pacificamente in una nuova location. L'azione in prima persona ininizia quando i giocatori assumono il ruolo di Ethan sconvolto e distrutto. Ethan cerca di scoprire i ...

