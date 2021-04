Psg | Mbappè | “Partita difficile ma battuto una grande squadra”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Psg hail Bayern Monaco nelladi andata dei quarti di finale di Champions League.ha fatto la differenza con due gol e grandi giocate. Il francese a fine gara ha commentato la prestazione della: "E' stata unacontro la miglioredi Europa. Abbiamo vinto giocando dama è solodi andata. Ringrazio i miei compagni diche mi hanno aiutato per realizzare questi due gol. Voglio continuare così con questa mentalità. Non bisogna considerare che siamo in semifinale ma dobbiamo pensare al match di ritorno" ITA Sport Press.

L'equilibrio dura poco perché ilha in campo un fuoriclasse che si chiama Mbappé che al 68' su ripartenza apparecchiata da Di Maria fa secco Neuer per la doppietta personale e il gol vittoria. Di ...La grande doppietta di Mbappé regala la rivincita più bella alcontro il Bayern Monaco, battuto in Germania per 3 - 2. Nel neutro di Siviglia è il Chelsea di Tuchel ad imporsi per 2 - 0 contro il Porto. A decidere la sfida i gol di Mount e Chilwell. Per ...