Primi trattamenti anticorpi monoclonali in un ospedale della Versilia (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI- Sono stati eseguiti in questi giorni all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore i Primi trattamenti a pazienti positivi al coronavirus con gli anticorpi monoclonali. "La somministrazione della terapia con anticorpi monoclonali - spiega l'Asl Toscana Nord Ovest - è indicata esclusivamente per una determinata e circoscritta categoria di pazienti positivi al coronavirus, che abbiano condizioni cliniche lievi o moderate, che non hanno quindi necessità di essere ricoverati in ospedale, e che presentano alcuni specifici fattori di rischio". "In Versilia, ad oggi, i trattamenti hanno riguardato tre pazienti, individuati nell'ambito dei percorsi previsti dai protocolli sanitari specifici ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI- Sono stati eseguiti in questi giorni all'di Lido di Camaiore ia pazienti positivi al coronavirus con gli. "La somministrazioneterapia con- spiega l'Asl Toscana Nord Ovest - è indicata esclusivamente per una determinata e circoscritta categoria di pazienti positivi al coronavirus, che abbiano condizioni cliniche lievi o moderate, che non hanno quindi necessità di essere ricoverati in, e che presentano alcuni specifici fattori di rischio". "In, ad oggi, ihanno riguardato tre pazienti, individuati nell'ambito dei percorsi previsti dai protocolli sanitari specifici ...

Advertising

sulsitodisimone : Primi trattamenti anticorpi monoclonali in un ospedale della Versilia - LetiziaFirenze : Covid, all'ospedale Versilia i primi trattamenti con con gli anticorpi monoclonali - Luccaindiretta - fromGaeta : Nazisti & Obiettori. Erano rinchiusi insieme nel carcere di Gaeta. I primi però 'ebbero dei trattamenti di favore g… - chevuoiches1a : RT @taistoix: ovviamente NON è colpa dei ragazzi ma di chi c’è dietro che fa questi trattamenti diversi. Già è ingiusto che i primi elimina… - assvrdo : RT @taistoix: ovviamente NON è colpa dei ragazzi ma di chi c’è dietro che fa questi trattamenti diversi. Già è ingiusto che i primi elimina… -