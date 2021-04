(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio(Sa) – Parco Archeologico di: in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo è arrivata la conferma delle visite gratuite inclusive “Un Tuffo nel Blu” per tutto il 2021. Il, nato nel 2018, è stato ideato e realizzato dall’associazione Cilento4all-Il Tulipano Art Friendly in collaborazione con il Parco: si tratta di percorsi di fruizione museale aperti a bambini e ragazzi con disturbi delloo con disabilità cognitiva e alle loro famiglie, associazioni, contesti scolastici. Il Parco Archeologico die Velia ribadisce la sua funzione sociale e accoglie l’esigenza di queste categorie speciali di utenti inserendo nella propria offerta le visite nel museo di, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Paestum, #Progetto #Inclusione: 'Persone con spettro autistico, ingressi gratis' ** - ErnestoRocco1 : Capaccio: ecco il progetto 'E-Readers'. Si punta a risorse per la biblioteca #CapaccioPaestum… - InfoCilentoWeb : Capaccio: ecco il progetto 'E-Readers'. Si punta a risorse per la biblioteca #CapaccioPaestum… - TerraDiPalma : RT @GZuchtriegel: Proseguono le visite di “Un tuffo nel blu” al Parco Archeologico di Paestum e Velia: la conferma di un progetto inclusivo… - schemate1 : RT @GZuchtriegel: Proseguono le visite di “Un tuffo nel blu” al Parco Archeologico di Paestum e Velia: la conferma di un progetto inclusivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Paestum progetto

anteprima24.it

Proseguono le visite di "Un tuffo nel blu" al Parco Archeologico die Velia Zuchtriegel: la conferma di uninclusivo nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo 2021. Asi celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'...... del Mann, della Reggia di Caserta e dicon figure che non hanno alcun rapporto con la ... Come reagireste se il pilota di un aereo non avesse il brevetto per guidare? Affidereste il...Prive di un requisito ritenuto indispensabile dall’Articolo 12 del Decreto sull’organizzazione e funzionamento dei musei statali del 2014 («comprovata qualificazione scientifica e professionale in mat ...Comune punta a risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 5 milioni di euro. Ok a studio di fattibilità per i lavori ...