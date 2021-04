Neonato ustionato | ancora in carcere i genitori È giallo sulle lesioni

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – La decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l’istanza di scarcerazione per Concetto Bocchetti, 46 anni, e Alessandra Terracciano, 36. Sono idelricoverato 4 giorni dopo la nascita nell’ospedale Santobono di Napoli, per ustioni gravissime riscontrate su diverse parti del suo corpo provocate forse da acqua bollente o da candeggina. Furono arrestati dai carabinieri il 17 marzo con l’accusa di abbandono di minori e maltrattamenti congravissime. I consulenti, nei prossimi giorni, depositeranno agli inquirenti i risultati delle perizie che stabiliranno con esattezza la natura delle. Le condizioni del bambino sono migliorate e da alcuni giorni respira da solo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

