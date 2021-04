L'elenco aggiornato al 6 aprile con i dati Agenas (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'elenco aggiornato con i dati Agenas mostrano che le terapie intensive italiane sono ancora sotto pressione: 14 regioni superano la soglia d'allerta. Covid, terapie intensive in affanno: quali sono le 14 regioni sopra la soglia critica su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'con imostrano che le terapie intensive italiane sono ancora sotto pressione: 14 regioni superano la soglia d'allerta. Covid, terapie intensive in affanno: quali sono le 14 regioni sopra la soglia critica su Notizie.it.

