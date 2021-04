Juve-Napoli 1-0 diretta | Insigne trova la risposta di Buffon

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - CorSport : #JuveNapoli: la sequenza del contatto tra #AlexSandro e #Zielinski ?? - zazoomblog : Juve - Napoli 1 - 0 diretta: vantaggio firmato da Ronaldo - #Napoli #diretta: #vantaggio #firmato -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Alex Sandro, difensore della, ha parlato nell'intervallo del match contro il. Le sue ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il recupero della 3ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Juventus e Napoli, che è valevole per il campionato Italiano di Serie A. Cercano con forza la vittoria i locali, per cercare di iniziare ad ...L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce ha espresso alcune considerazioni in vista dell'impegno odierno della squadra azzurra a Torino. Juventus-Napoli da attendere con il fiato sospeso.