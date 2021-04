Il governo non sta utilizzando container per costruire dei «campi di concentramento» per pazienti Covid in Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 6 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 3 aprile su Facebook da Antonio Iracà, candidato sindaco nel 2017 a Maniago (provincia di Pordenone) per il Movimento 5 Stelle. Il filmato oggetto della nostra verifica dura in tutto poco meno di 7 minuti ed è intitolato “Vogliono creare dei campi di concentramento in Italia?”. L’autore del video denuncia l’esistenza di un bando pubblicato da Consip (Centrale acquisti della pubblica amministrazione Italiana) per la costruzione di «campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali» da 42 posti ciascuno, per un totale di 8 mila posti a disposizione di ogni regione. Il committente è la presidenza ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 6 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato il 3 aprile su Facebook da Antonio Iracà, candidato sindaco nel 2017 a Maniago (provincia di Pordenone) per il Movimento 5 Stelle. Il filmato oggetto della nostra verifica dura in tutto poco meno di 7 minuti ed è intitolato “Vogliono creare deidiin?”. L’autore del video denuncia l’esistenza di un bando pubblicato da Consip (Centrale acquisti della pubblica amministrazionena) per la costruzione di «per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali» da 42 posti ciascuno, per un totale di 8 mila posti a disposizione di ogni regione. Il committente è la presidenza ...

