Giulia Schiff: “Le donne che parlano non piacciono a nessuno” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo aver vinto il concorso per entrare nell’accademia dell’aeronautica (2018), Giulia Schiff prende il brevetto di pilota. “Brava Giulia” le gridano i compagni, mentre la frustano con un fuscello per 8 minuti. Il “battesimo del volo” lo chiamano, ma sembra più una violenza obbligata che una celebrazione goliardica. Giulia Schiff denuncia la violenza Ieri è andata in onda, per le Iene, l’intervista a Giulia Schiff. Torniamo così a parlare di un fatto accaduto nel 2018 che coinvolge l’Aeronautica militare e l’accademia di Latina. Giulia Schiff – Video Credits: YoutubeSi chiama “battesimo del volo” e consiste nell’essere buttato, come rito di passaggio, nella piscina del pinguino. Ma, nel video preso in esame dalla procura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo aver vinto il concorso per entrare nell’accademia dell’aeronautica (2018),prende il brevetto di pilota. “Brava” le gridano i compagni, mentre la frustano con un fuscello per 8 minuti. Il “battesimo del volo” lo chiamano, ma sembra più una violenza obbligata che una celebrazione goliardica.denuncia la violenza Ieri è andata in onda, per le Iene, l’intervista a. Torniamo così a parlare di un fatto accaduto nel 2018 che coinvolge l’Aeronautica militare e l’accademia di Latina.– Video Credits: YoutubeSi chiama “battesimo del volo” e consiste nell’essere buttato, come rito di passaggio, nella piscina del pinguino. Ma, nel video preso in esame dalla procura ...

Advertising

redazioneiene : Botte, pugni e frustate: lei non piega la testa e dopo viene espulsa. @roberta_rei ci racconta la storia di Giulia… - InFoDifesa : Giulia Schiff non vola perché ha denunciato? Il ministro Guerini: “Le immagini provocano disagio” -… - annadiama62 : RT @antondepierro: L'incredibile storia di #GiuliaSchiff presso #Accademia di #Pozzuoli è vergognosa.Così nascono suicidi in forze armate e… - tina_martel : RT @antondepierro: L'incredibile storia di #GiuliaSchiff presso #Accademia di #Pozzuoli è vergognosa.Così nascono suicidi in forze armate e… - antondepierro : RT @antondepierro: L'incredibile storia di #GiuliaSchiff presso #Accademia di #Pozzuoli è vergognosa.Così nascono suicidi in forze armate e… -