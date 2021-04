Di Maio, serve un decreto per le piccole imprese (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ora "abbiamo bisogno di un nuovo scostamento di bilancio e un decreto per le piccole imprese. Un provvedimento dedicato alle piccole imprese come ristoratori e commercianti, anche ambulanti, le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ora "abbiamo bisogno di un nuovo scostamento di bilancio e unper le. Un provvedimento dedicato allecome ristoratori e commercianti, anche ambulanti, le ...

Covid: Di Maio, serve un decreto per le piccole imprese - Politica Agenzia ANSA Di Maio, serve un decreto per le piccole imprese Un provvedimento dedicato alle piccole imprese come ristoratori e commercianti, anche ambulanti, le persone che hanno pagato lo scotto più alto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ...

