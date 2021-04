Denise Pipitone, tutta la verità su Olesya Rostova: ufficiale il gruppo sanguigno (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ finita la lunga attesa riguardante il caso della piccola Denise Pipitone ed è ufficiale l’esito del test effettuato sul gruppo sanguigno. Piera Maggio ora sa la verità su Olesya… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 7 aprile 2021) E’ finita la lunga attesa riguardante il caso della piccolaed èl’esito del test effettuato sul. Piera Maggio ora sa lasu… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - inomniapparatus : RT @repubblica: ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - riscoprirsi : noi giovani purtroppo siamo cresciuti con Denise Pipitone ..il pensiero ora va alla mamma e al padre #DenisPipitone -