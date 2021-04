Cyberpunk 2077 patch 1.2: balzo in avanti per PS4 Pro, ma come se la cavano tutte le altre? (Di mercoledì 7 aprile 2021) La patch 1.2 di Cyberpunk 2077 è stata pubblicata la settimana scorsa con una quantità di bugfix e aggiornamenti veramente gigante. La buona notizia è che i bug che rompevano il gioco sono stati risolti ma com'è cambiata la situazione su console? Possiamo finalmente raccomandare l'acquisto su last-gen? Detta brevemente, i possessori di PlayStation 4 Pro possono gongolare almeno un po', ma siamo ancora lontani dall'ottimo. Molto lontani. Le lunghissime note dell'aggiornamento non rivelano dettagli sull'ottimizzazione dell'esperienza su PS4 e Xbox One, anche se ci sono parecchie modifiche al motore di gioco che dovrebbero, in teoria, renderlo più stabile su tutte le piattaforme. Ci sono anche gli agognati aggiornamenti al sistema di temporal anti-aliasing e alle screen-space reflection. Nelle note, Xbox One è citata per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) La1.2 diè stata pubblicata la settimana scorsa con una quantità di bugfix e aggiornamenti veramente gigante. La buona notizia è che i bug che rompevano il gioco sono stati risolti ma com'è cambiata la situazione su console? Possiamo finalmente raccomandare l'acquisto su last-gen? Detta brevemente, i possessori di PlayStation 4 Pro possono gongolare almeno un po', ma siamo ancora lontani dall'ottimo. Molto lontani. Le lunghissime note dell'aggiornamento non rivelano dettagli sull'ottimizzazione dell'esperienza su PS4 e Xbox One, anche se ci sono parecchie modifiche al motore di gioco che dovrebbero, in teoria, renderlo più stabile sule piattaforme. Ci sono anche gli agognati aggiornamenti al sistema di temporal anti-aliasing e alle screen-space reflection. Nelle note, Xbox One è citata per ...

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077 patch 1.2: per il #digitalfoundry è un balzo in avanti per PS4 Pro, ma come se la cavano le altre? https:/… - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 patch 1.2: per il #digitalfoundry è un balzo in avanti per PS4 Pro, ma come se la cavano le altre? - infoitscienza : Cyberpunk 2077: Come migliorano le prestazioni su console dopo la patch 1.2? Ce lo svela Digital Foundry! - PlanetR7_ : Cyberpunk 2077 è già realtà? Un viaggio nel campo della bioingegneria - emrato : Il fatto che non siano ancora falliti è incredibile Cyberpunk 2077 Patch 1.2: lasciate ogni speranza -