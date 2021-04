Bologna: Conti, ‘io candidata sindaco? Ci penso’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Diciamo che Matteo da tempo pensa che dovrei impegnarmi per Bologna, e non è il solo da queste parti”; voglio “rifletterci” perchè “in tanti amici bolognesi me lo stanno chiedendo, e sarebbe irrispettoso sottrarmi a priori a queste richieste”. Lo dice al Foglio Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, a proposito della proposta fatta ieri da Mattreo Renzi a Enrico Letta di candidarla per il centrosinistra alle prossime comunali a Bologna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Diciamo che Matteo da tempo pensa che dovrei impegnarmi per, e non è il solo da queste parti”; voglio “rifletterci” perchè “in tanti amici bolognesi me lo stanno chiedendo, e sarebbe irrispettoso sottrarmi a priori a queste richieste”. Lo dice al Foglio Isabelladi San Lazzaro di Savena, a proposito della proposta fatta ieri da Mattreo Renzi a Enrico Letta di candidarla per il centrosinistra alle prossime comunali a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

