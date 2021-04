Anche mettere i soldi in banca può avere un enorme impatto sociale e ambientale (Di mercoledì 7 aprile 2021) mettere i soldi in banca o investirli in fondi assicurativi sono azioni con un enorme impatto sociale e ambientale. Serve a poco muoverci in bici, o professarci pacifisti, se poi affidiamo i nostri soldi a bAnche senza scrupoli che investono nel fossile o nelle armi. Dall’ultima relazione del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), oltre 10 miliardi di euro di importi sono risultati legati all’export di armi. Come denuncia la campagna bAnchearmate.org, gli istituti di credito si sono sempre più messi al servizio delle aziende belliche italiane. Una crescita inarrestabile in questi ultimi anni, se pensiamo che nel 2014 l’export era fermo a 2,5 miliardi di euro. I maggiori gruppi bancari coinvolti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)ino investirli in fondi assicurativi sono azioni con un. Serve a poco muoverci in bici, o professarci pacifisti, se poi affidiamo i nostria bsenza scrupoli che investono nel fossile o nelle armi. Dall’ultima relazione del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), oltre 10 miliardi di euro di importi sono risultati legati all’export di armi. Come denuncia la campagna barmate.org, gli istituti di credito si sono sempre più messi al servizio delle aziende belliche italiane. Una crescita inarrestabile in questi ultimi anni, se pensiamo che nel 2014 l’export era fermo a 2,5 miliardi di euro. I maggiori gruppiri coinvolti ...

Advertising

_0nly_4ng3l : hei ??? nuovi moots ???????? ed anche quelli vecchi ?????????????????? voi sapete ???? che ho un nuovo pinnato???? ?????? quindi potr… - Giochistarter : L'asta di Era: il Medioevo è su #giochistarter. L'ultima puntata è di 31.00 euro. Il gioco è nuovo e incellofanato!… - ON3GHOST : ehi ?????? nuovi mutuals ?????????? ed anche quelli vecchi ?????????????????? voi sapete ????che ho un pinnato??? ?????? quindi potreste… - prelemi92373873 : @IlariaScusatema esattamente, con un educazione unica. Poi penso proprio sia molto per far anche ridere il programm… - Giuggio72684862 : RT @Fabio64356227: Roma, #ioapro: insulti al governo e scontri con la polizia. In piazza Montecitorio anche i ristoratori toscani / VIDEO… -