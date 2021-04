WTA Charleston 2021 | Martina Trevisan deve cedere in due set a Ons Jabeur | azzurra eliminata nel primo turno

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Non arrivano buone notizie da(Stati Uniti) per il tennis femminile italiano.(n.99 del ranking) è stata sconfitta dalla tunisina Ons(n.28 del ranking) per 6-2 6-2 neldel torneo americano. Una vittoria netta della testa di serie n.12 che ha disposto a proprio piacimento di, non in grado di contrapporsi alla forza della sua avversaria.dunque prosegue nel proprio percorso e nel prossimo round affronterà la vincente della partita tra la statunitense Caroline Dolehide (n.155 WTA) e l’altra americana Hailey Baptiste (n.216 del ranking). Nelset la tunisina fa vedere fin da subito chi comanda e poche chance ci sono per. Con le sue traiettorie ...