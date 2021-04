Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)6 APRILEORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGROSSI DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEA RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASILINA E LA RUSTICA; L’INCIDENTE E’ AVVENUTO AL KM 33 CIRCA E VEDE COINVOLTI UNA VETTURA E UNA MOTO. IN CARREGGIATA OPPOSTA ABBIAMO CODE PER CURIOSI TRA TIBURTINA E LA RUSTICA. SULLA TUSCOLANA SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VERMICINO VERSO. CAMBIAMO ARGOMENTO DA DOMANI 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. RICORDIAMO CHE, TRA ...