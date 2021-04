Sollevamento pesi, Europei 2021: il turco Daniyar Ismayilov vince due ori nei -73 kg (Di martedì 6 aprile 2021) Si è conclusa con la competizione dei -73 kg maschili la quarta giornata degli Europei di Sollevamento pesi 2021, con una gara piena di emozioni e ribaltamenti di fronte, per un totale di ben sei atleti in grado di salire sul podio nelle tre discipline. Nello strappo il turco Daniyar Ismayilov ha aperto a 155 kg, assicurandosi già la medaglia, che è diventata d’oro dopo la seconda prova, a 158 kg, per poi chiudere con un’altra luce bianca, questa volta a 160 kg. Argento al moldavo classe 2000 Marin Robu, con 156 kg, mentre il bronzo è andato al bulgaro Bozhidar Andreev, con 152 kg, non migliorandosi nei tentativi a 156 kg e 157 kg. Nello slancio il turco non è riuscito a confermarsi, fermandosi a 181 kg, e al sesto posto, con la gara vinta a sorpresa ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Si è conclusa con la competizione dei -73 kg maschili la quarta giornata deglidi, con una gara piena di emozioni e ribaltamenti di fronte, per un totale di ben sei atleti in grado di salire sul podio nelle tre discipline. Nello strappo ilha aperto a 155 kg, assicurandosi già la medaglia, che è diventata d’oro dopo la seconda prova, a 158 kg, per poi chiudere con un’altra luce bianca, questa volta a 160 kg. Argento al moldavo classe 2000 Marin Robu, con 156 kg, mentre il bronzo è andato al bulgaro Bozhidar Andreev, con 152 kg, non migliorandosi nei tentativi a 156 kg e 157 kg. Nello slancio ilnon è riuscito a confermarsi, fermandosi a 181 kg, e al sesto posto, con la gara vinta a sorpresa ...

