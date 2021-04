Puglia: settanta morti in un giorno di cui cinquanta nel barese, 202347 positivi a test corona virus. Incremento di 475 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione (Di martedì 6 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso Dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 6 aprile 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.759 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 475 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori Regione e 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. Sono stati ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso: Il presidente, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento PromozioneSalute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 6 aprile 2021 in, sono stati registrati 5.759per l’infezione da Covid-19e sono stati registrati 475 casi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuorie 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. Sono stati ...

