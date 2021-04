Nuova Zelanda e Australia sperimentano i viaggi senza quarantena (Di martedì 6 aprile 2021) (Foto: Hagen Hopkins/Getty Images)Dopo un anno di totale isolamento dal resto del mondo, la Nuova Zelanda riaprirà i suoi confini all’Australia, permettendo gli spostamenti tra i due paesi senza obbligo di quarantena. I due stati riportano i tassi di contagio più bassi del mondo, con una media di 4 casi a settimana per la Nuova Zelanda e 11 per l’Australia. L’accordo entrerà in vigore dal 19 aprile, ma potrebbe essere sospeso nel caso di un aumento dei contagi I viaggi dovranno comunque rispettare degli standard di sicurezza molto più stringenti rispetto a quelli precedenti alla pandemia. I passeggeri dovranno aver effettuato un tampone negativo entro 14 giorni dalla partenza e non potranno partire in caso di sintomi influenzali o ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (Foto: Hagen Hopkins/Getty Images)Dopo un anno di totale isolamento dal resto del mondo, lariaprirà i suoi confini all’, permettendo gli spostamenti tra i due paesiobbligo di. I due stati riportano i tassi di contagio più bassi del mondo, con una media di 4 casi a settimana per lae 11 per l’. L’accordo entrerà in vigore dal 19 aprile, ma potrebbe essere sospeso nel caso di un aumento dei contagi Idovranno comunque rispettare degli standard di sicurezza molto più stringenti rispetto a quelli precedenti alla pandemia. I passeggeri dovranno aver effettuato un tampone negativo entro 14 giorni dalla partenza e non potranno partire in caso di sintomi influenzali o ...

