LG aggiornerà i suoi smartphone ad Android 12? Vaghe confermeHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021) LG ha formalizzato ieri la decisione di abbandonare il mercatoe una delle domande che il provvedimento ha generato riguarda il supporto software degliesistenti. Il produttore sudcoreano ha confermato in termini generici che gli aggiornamenti software e di sicurezza verranno garantiti ancora per un certo periodo di tempo. Una pagina avvistata nel sito sudcoreano di LG fornisce qualche dettaglio in più sull’argomento, citando espressamente sia11, sia12. Il primo dato è che11 verrà rilasciato secondo quanto precedentemente comunicato (si ricorda che l’Azienda aveva già indicato le tempistiche ed elaborato un elenco di modelli aggiornabili e che alcuni, come il Velvet lo hanno già ricevuto anche in Italia).CONFERME SU ...