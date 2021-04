La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute raggiunge finalmente i $ 2 trilioni (Di martedì 6 aprile 2021) Il mercato delle criptovalute è cresciuto enormemente nell’ultimo anno conquistando adesso un nuovo massimo, per la prima volta è stata raggiunta una capitalizzazione di mercato di $ 2 trilioni Nell’ultimo anno, il mondo delle criptovalute ha registrato una crescita enorme. Bitcoin, Ethereum e una miriade di altre criptovalute hanno raggiunto dei nuovi massimi storici. Il mercato dei token non fungibili (NFT), ha inoltre ottenuto un riconoscimento generale, gli investitori istituzionali sono entrati nel mercato delle criptovalute e anche il mondo della finanza decentralizzata (DeFi) ha registrato una crescita considerevole. A seguito dei maggiori investimenti presenti ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 6 aprile 2021) Ilè cresciuto enormemente nell’ultimo anno conquistando adesso un nuovo massimo, per la prima volta è stata raggiunta unadidi $ 2Nell’ultimo anno, il mondoha registrato una crescita enorme. Bitcoin, Ethereum e una miriade di altrehanno raggiunto dei nuovi massimi storici. Ildei token non fungibili (NFT), ha inoltre ottenuto un riconoscimento generale, gli investitori istituzionali sono entrati nele anche il mondo della finanza decentralizzata (DeFi) ha registrato una crescita considerevole. A seguito dei maggiori investimenti presenti ...

