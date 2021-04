Advertising

PlanetR7_ : Il grande flop dei vaccini a Pasqua e Pasquetta - PalermoToday : Il grande flop dei vaccini a Pasqua e Pasquetta - nella88cif : Un programma noioso dall'inizio alla fine, Ilary che sembra abbia dimenticato come si presenta, Rosolino che urla e… - Ale13199 : Comunque questo era un cast potenzialmente forte ma questa edizione si sta dimostrando un grande flop #isola - gianfrancomaraz : non voglio neppure immaginare che flop sarà il prossimo gf vip senza il grande cast di quest'anno #isola -

Ultime Notizie dalla rete : grande flop

Today.it

Il piano del generale Figliuolo prevedeva mezzo milione di immunizzazioni al giorno. Ma quel numero non si è raggiunto in totale nemmeno nei tre giorni di festa. Va a rilento soprattutto l'...... 24 Mi piace: Covid - 19 " La terza ondata Vaccini,pasquale: solo 92mila iniezioni. E ora J J ... Tutto questo lavoro però ha uncosto economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'...Una media di 130-150mila prime dosi al giorno, la maggior parte delle quali Pfizer. Ora sono arrivati i giorni del richiamo: dunque, o le Regioni aumentano sensibilmente il numero delle ...Tornare in classe sì, almeno per la metà dei liceali di Roma e il Lazio, senza però preoccuparsi di fare il tampone. A meno che oggi non ci sia un’evidente ...