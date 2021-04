Final Fantasy 16 su PS5 in esclusiva temporale | è ufficiale | uscita anche su Xbox – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 aprile 2021)16 sarà disponibile su PS5 in, il che significa che il gioco approderà: è arrivata un’ulteriore conferma da Sony..16 sarà disponibile su PS5 in, il che significa che il gioco approderàsu PC eal termine del periodo concordato da Square Enix e Sony. Dopo il trailer Sony che segnalava l’esclusivitàdi16, arriva un’ulteriore conferma dal sitoPlayStation, dove il gioco viene pubblicizzato insieme alle altre esclusive. In calce a questa pagina si legge infatti che “...

Advertising

SciManEXE : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VI - Terra's Theme Composer: Nobuo Uematsu - cherryredjoy : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VI - Terra's Theme Composer: Nobuo Uematsu - DaToastIsInTown : RT @VideoGameWaifu: Tifa (Final Fantasy) Artist: @Overlord_JC - secondworld_ash : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VI - Terra's Theme Composer: Nobuo Uematsu - Sol_Brando : RT @VideoGameWaifu: Tifa (Final Fantasy) Artist: @Overlord_JC -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Square Enix ha annunciato in queste ore che l'MMORPG ambientato in uno degli universi più famosi di sempre, vale a direXIV , ha ora superato l'enorme cifra di 22 milioni di giocatori registrati dal suo lancio. Sicuramente è un numero a dir poco imponente ma, badate bene, tiene conto anche dei giocatori ...7 Remake è stato aggiunto a PlayStation Plus a marzo, ma Square Enix ha chiarito che questa versione non era idonea per il prossimo aggiornamento gratuito per PS5. Resta da vedere se ...Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 in esclusiva temporale, il che significa che il gioco approderà anche Xbox: è arrivata un'ulteriore conferma da Sony.. Final Fantasy 16 sarà disponibile su ...Square Enix ha annunciato la data di inizio per l'evento pasquale di Final Fantasy XIV. Anche se il periodo festivo è già passato, l'evento in gioco verrà ...