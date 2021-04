Europa League, Ajax-Roma al russo Karasev (Di martedì 6 aprile 2021) Designato l’arbitro di Ajax-Roma. Sarà il russo Karasev a dirigere la sfida della Johan Cruyff Arena di giovedì alle 21, il 41enne sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Il quarto uomo sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov, mentre al Var ci saranno i russi Vitali Meshkov e Sergei Ivanov. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Designato l’arbitro di. Sarà ila dirigere la sfida della Johan Cruyff Arena di giovedì alle 21, il 41enne sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Il quarto uomo sarà il bieloAleksei Kulbakov, mentre al Var ci saranno i russi Vitali Meshkov e Sergei Ivanov. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

