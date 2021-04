Egitto, altri 45 giorni di carcere per Zaki e no a cambio giudici (Di martedì 6 aprile 2021) 'Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni'. E' quanto ha riferito Amnesty Italia su Twitter, aggiungendo che 'è stata inoltre respinta la richiesta, presentata dalla difesa, di un cambio dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) 'Patrickresta inper45'. E' quanto ha riferito Amnesty Italia su Twitter, aggiungendo che 'è stata inoltre respinta la richiesta, presentata dalla difesa, di undei ...

