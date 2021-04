Domani in classe 5,6 mln di alunni (65%). In 3 mln ancora in Dad (Di martedì 6 aprile 2021) Passate le vacanze di Pasqua, da Domani rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Passate le vacanze di Pasqua, darientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di: quasi il 66% degli 8,5 milioni diiscritti nelle scuole statali e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da domani, secondo i dati di Tuttoscuola, rientreranno in classe per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milio… - RaiNews : Da domani 5,6 milioni di studenti tornano in classe: 2 su 3 - carlaruocco1 : Chiudere la scuola aggrava i problemi degli adolescenti. Bisogna dare loro un ruolo ora e renderli protagonisti de… - notiziedalraimo : #Scuola, da domani tornano in classe 5,6 milioni di #studenti: 2 su 3. #Giannelli: 'Oltre 80% del personale scolast… - lucaisac_co : Domani sarà uno di quei classici giorni in cui la mia presenza in classe potrebbe essere altamente pericolosa -