Conte “Vogliamo continuare a fare cose importanti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Aver avuto poco tempo per recuperare dopo la trasferta di Bologna “inciderà il giusto, per noi come per il Sassuolo. Siamo abituati a dover giocare dopo 3 o 4 giorni, penso che in questo momento, oltre il fatto del recupero, sarà importante avere il giusto entusiasmo e la voglia perchè stiamo facendo, però il percorso deve essere completato”. Antoniotiene la sua Inter sull'attenti alla vigilia del recupero contro i neroverdi che potrebbe regalare ai nerazzurri un altro pezzo di scudetto. “Affrontiamo una squadra che ha una propria identità, caratteristiche ben precise, è da un pò di tempo che lavorano con Roberto De Zerbi che è un ottimo allenatore – sottolineaa ‘Inter Tv' – quindi bisogneràgrande attenzione, rispettare tutto e tutti ma ...