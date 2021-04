Bonus vacanze | come dichiararlo nel 730 e quando va restituito

(Di martedì 6 aprile 2021) Il decreto “Rilancio” ha istituito il, ovvero l’agevolazione per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 per il pagamento di soggiorni presso imprese turistico ricettive, agriturismi o bed & breakfast. Ilviene riconosciuto per l’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale viene speso, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto, e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta al momento della dichiarazione dei redditi del percipiente. Nella dichiarazione se il credito d’imposta è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile beneficiare dell’importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto. In caso di fruizione indebita del, è possibile restituirlo senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione, ...

clapr71 : Assurdo diam in zone rosse e tiniciano la copia dei bonus conte.. drsghi comporterà alla rovina - Luca91722911 : @Agenzia_Entrate Vorrei sapere se posso prendere il bonus vacanze 2021 - mindtthegap : Invece di buttare soldi a bonus monopattino, ecobonus, bonus vacanze, che tanto sono 12 mesi che si può solo girare… - tziufranco : RT @belli_roberto: @GiuseppeConteIT Anziché comprare il monopattino o i bonus vacanze ,quei soldi li destinati ai vaccini a quest'ora tante… - Luca91722911 : @Agenzia_Entrate vorrei sapere se possibile richiedere il bonus vacanze 2021

Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini , elenca le misure urgenti per consentire alle aziende turistiche di sopravvivere alla pandemia. Bonus vacanze, superbonus 110%, certificati per i viaggiatori, certificati di qualità professionale per gli alberghi. Il Bonus vacanze fa parte delle iniziative previste dal Decreto Rilancio e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi ...