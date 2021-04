Barbara D’Urso, una scelta sbagliata? Il dato non passa inosservato (Di martedì 6 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso ha voluto condividere con i fan una notizia molto particolare, che mette in luce un dato impossibile da non notare. La conduttrice televisiva Barbara D’Urso ha voluto condividere con tutti i suoi fan un messaggio molto particolare, che punta l’attenzione su quella che potrebbe essere stata una scelta sbagliata. La D’Urso è da Leggi su youmovies (Di martedì 6 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto condividere con i fan una notizia molto particolare, che mette in luce unimpossibile da non notare. La conduttrice televisivaha voluto condividere con tutti i suoi fan un messaggio molto particolare, che punta l’attenzione su quella che potrebbe essere stata una. Laè da

Advertising

akanikkytheboss : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - Mattia_Marini_7 : Quindi dobbiamo aspettare la Barbara D’Urso russa alle 18:45 per sapere l’esito del test sul gruppo sanguigno. Roba… - kimiko1361 : @Agenzia_Ansa non è vero, la moglie era da barbara d'urso...o era luxuria quella??? - ligi_p : @UtherPe1 Lockdown, divieti, mascherine, distanziamento, chiusure, ecc. il tutto amplificato dal terrorismo mediat… - MamolkcsMamol : RT @chilisummer: Sempre il governatore repubblicano del Texas. Ultima frase del tweet: i vaccini sono sempre volontari. Noi dobbiamo sapere… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News