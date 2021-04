The Walking Dead 11: un teaser svela la data di uscita (Di lunedì 5 aprile 2021) La data di uscita di The Walking Dead 11, l'ultima stagione della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata annunciata con un teaser. The Walking Dead 11, l'ultima stagione della serie che verrà prodotta, grazie a un nuovo teaser ha finalmente una data di uscita: il 22 agosto 2021 debutteranno infatti le puntate che compongono il capitolo conclusivo della storia. Il mondo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, tuttavia, proseguirà con lo spinoff dedicato a Daryl e Carol, la serie antologica Tales of the Walking Dead e il film dedicato a Rick Grimes. Nel teaser dell'undicesima stagione di The Walking Dead si sentono dei passaggi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladidi The11, l'ultima stagione della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata annunciata con un. The11, l'ultima stagione della serie che verrà prodotta, grazie a un nuovoha finalmente unadi: il 22 agosto 2021 debutteranno infatti le puntate che compongono il capitolo conclusivo della storia. Il mondo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, tuttavia, proseguirà con lo spinoff dedicato a Daryl e Carol, la serie antologica Tales of thee il film dedicato a Rick Grimes. Neldell'undicesima stagione di Thesi sentono dei passaggi ...

