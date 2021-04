L'Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del Responsabile della Comunicazione. Si tratta dell'Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Licata (Agrigento), guidato dal preside Maurilio Lombardo. “Dal luglio del 2016", dopo un serio problema di salute "mi sono rimessa in discussione, ho studiato norme, ricercato, studiato e la Comunicazione insieme agli infiniti supporti alle attività didattiche innovative, sperimentali mi hanno motivata - racconta la neo responsabile della Comunicazione, Annamaria Milano - Dopo due anni di sperimentazione progettuale temporanea, (di concerto con il dirigente scolastico ed il suo staff) con l'organizzazione di supporti interattivi, proiezioni guidate e collaborazioni con RaiRagazzi, RaiScuola, enti e associazioni quali Proteus e Cepell, ho svoltato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del Responsabile della Comunicazione. Si tratta dell'comprensivo “Guglielmo” di(Agrigento), guidato dal preside Maurilio Lombardo. “Dal luglio del 2016", dopo un serio problema di salute "mi sono rimessa in discussione, ho studiato norme, ricercato, studiato e la Comunicazione insieme agli infiniti supporti alle attività didattiche innovative, sperimentali mi hanno motivata - racconta la neo responsabile della Comunicazione, Annamaria Milano - Dopo due anni di sperimentazione progettuale temporanea, (di concerto con il dirigente scolastico ed il suo staff) con l'organizzazione di supporti interattivi, proiezioni guidate e collaborazioni con RaiRagazzi, RaiScuola, enti e associazioni quali Proteus e Cepell, ho svoltato ...

Advertising

fisco24_info : L'Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam: Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del… - TV7Benevento : L'Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam... - EcodiSicilia : Sant’Agata di Militello (Me): il Rotary dona 4 tablet all’istituto Marconi @ecodisicilia - AgoraBlog2 : ULTIM'ORA Si legge: 'Nell'Istituto comprensivo Marconi Oliva gli alunni che hanno comunicato per il tramite dei gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Marconi Celebrazione del Dante Day al Lincoln Center di New York Anthony Tamburri, direttore dell'Istituto Italoamericano John D. Calandra, Queens College / CUNY e ... Studenti della Scuola d'Italia Guglielmo Marconi, alla presenza dei loro insegnanti Eva Giannini e ...

I Patti educativi di Comunità - di Sandra Mugnaioni Milani e all' Istituto Professionale Marconi un doposcuola sui generis . Su segnalazione delle scuole, vengono seguiti di pomeriggio i ragazzi più fragili, che presentano difficoltà cognitive, ...

L'Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam Adnkronos L’Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del Responsabile della Comunicazione. Si tratta dell’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Licata (Agr ...

Direttore supermercato morto di covid: “Nel 2020 +67% decessi nel settore, vaccinate i lavoratori” "Siamo la quarta categoria di lavoratori a rischio e vorremmo da parte dell'istituto della sanità una vaccinazione ... In seguito alla morte di Rudy Reale, direttore del Todis nel quartiere Marconi, ...

Anthony Tamburri, direttore dell'Italoamericano John D. Calandra, Queens College / CUNY e ... Studenti della Scuola d'Italia Guglielmo, alla presenza dei loro insegnanti Eva Giannini e ...Milani e all'Professionaleun doposcuola sui generis . Su segnalazione delle scuole, vengono seguiti di pomeriggio i ragazzi più fragili, che presentano difficoltà cognitive, ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del Responsabile della Comunicazione. Si tratta dell’istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Licata (Agr ..."Siamo la quarta categoria di lavoratori a rischio e vorremmo da parte dell'istituto della sanità una vaccinazione ... In seguito alla morte di Rudy Reale, direttore del Todis nel quartiere Marconi, ...