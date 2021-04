Covid Italia, Pregliasco: “Le restrizioni servono” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Le restrizioni servono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie”. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, a SkyTg24. “Il comportamento responsabile della gente sta facendo vedere i suoi effetti, in tutte le regioni si abbassa la pressione sugli ospedali. I dati in Lombardia evidenziano l’abbassamento dell’Rt e lo vediamo anche negli ospedali, dove stiamo dimettendo dei pazienti” ha aggiunto. “L’obiettivo principale resta la riapertura delle scuole e con un po’ di attenzione io credo si possa chiudere l’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza, anche se occorre attenzione perché il virus può ancora circolare”, ha evidenziato Pregliasco. “Poi si dovranno riaprire gli altri settori più colpiti, la ristorazione e il turismo. E’ necessario però – ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 aprile 2021) “Le, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie”. Lo ha detto Fabrizio, virologo dell’Università degli Studi di Milano, a SkyTg24. “Il comportamento responsabile della gente sta facendo vedere i suoi effetti, in tutte le regioni si abbassa la pressione sugli ospedali. I dati in Lombardia evidenziano l’abbassamento dell’Rt e lo vediamo anche negli ospedali, dove stiamo dimettendo dei pazienti” ha aggiunto. “L’obiettivo principale resta la riapertura delle scuole e con un po’ di attenzione io credo si possa chiudere l’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza, anche se occorre attenzione perché il virus può ancora circolare”, ha evidenziato. “Poi si dovranno riaprire gli altri settori più colpiti, la ristorazione e il turismo. E’ necessario però – ha ...

