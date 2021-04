Così si impara a convivere con i cani ciechi o sordi (Di lunedì 5 aprile 2021) Gioia Locati Nella cascina vicino a Novara si addestrano i proprietari di animali con qualche disabilità Ci sono cani che, dopo un incidente o una malattia, diventano ciechi o sordi. E ci sono persone che insegnano ai proprietari a occuparsene. Luca Scanavacca è uno di questi. «Davanti alla perdita di un'abilità c'è bisogno di re-imparare a gestire il quotidiano - racconta Scanavacca - ma poi, quel che sorprende, è il mondo nuovo che si apre. Sia nella relazione con il proprio cane, sia nella conoscenza di sè». Sono parole di un istruttore che non è solo addestratore, è anche antropologo e docente a contratto alla Facoltà di Veterinaria di Parma. Il professore-antropologo gestisce una fattoria in provincia di Novara (fattoriadeisemplici.com) assieme alla moglie Valentina, educatrice. E si è ritrovato, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Gioia Locati Nella cascina vicino a Novara si addestrano i proprietari di animali con qualche disabilità Ci sonoche, dopo un incidente o una malattia, diventano. E ci sono persone che insegnano ai proprietari a occuparsene. Luca Scanavacca è uno di questi. «Davanti alla perdita di un'abilità c'è bisogno di re-re a gestire il quotidiano - racconta Scanavacca - ma poi, quel che sorprende, è il mondo nuovo che si apre. Sia nella relazione con il proprio cane, sia nella conoscenza di sè». Sono parole di un istruttore che non è solo addestratore, è anche antropologo e docente a contratto alla Facoltà di Veterinaria di Parma. Il professore-antropologo gestisce una fattoria in provincia di Novara (fattoriadeisemplici.com) assieme alla moglie Valentina, educatrice. E si è ritrovato, ...

