Quotidiano web pubblica lista di proscrizione per intellettuali, giornalisti e politici filorussi (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – ‘Russlandversteher’ è un neologismo tedesco che letteralmente significa ‘comprendere la Russia’ ed è stato coniato per identificare tutti coloro che sono “filorussi” e simpatizzano o guardano in qualche modo con favore verso Mosca. Il termine viene utilizzato nel dibattito politico in senso dispregiativo per etichettare tutti coloro che non si accodano alla narrativa progressista su Putin come ‘male assoluto’. La lista di intellettuali filorussi Il concetto è stato declinato in salsa italiana da un articolo pubblicato sul Quotidiano online ‘Linkiesta’ che riprende il capitolo ‘Russian Influence on Italian Culture, Academia, and Think Tanks’ all’interno del libro ‘Russian Active Measures Yesterday, Today and Tomorrow’. L’opera, finanziata dalla Columbia University, si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – ‘Russlandversteher’ è un neologismo tedesco che letteralmente significa ‘comprendere la Russia’ ed è stato coniato per identificare tutti coloro che sono “” e simpatizzano o guardano in qualche modo con favore verso Mosca. Il termine viene utilizzato nel dibattito politico in senso dispregiativo per etichettare tutti coloro che non si accodano alla narrativa progressista su Putin come ‘male assoluto’. LadiIl concetto è stato declinato in salsa italiana da un articoloto sulonline ‘Linkiesta’ che riprende il capitolo ‘Russian Influence on Italian Culture, Academia, and Think Tanks’ all’interno del libro ‘Russian Active Measures Yesterday, Today and Tomorrow’. L’opera, finanziata dalla Columbia University, si ...

Advertising

claudio_2022 : Quotidiano web pubblica lista di proscrizione per intellettuali, giornalisti e politici filorussi.… - IlPrimatoN : In sintesi l’ennesima opera russofobica utile a strappare qualche finanziamento da Ong e think tank atlantisti - LaSpengo : RT @manuelamanzulli: @ItaliaViva @matteorenzi Se non mi piace un libro smetto di leggerlo,se non mi piace ciò che fanno in tv la spengo,se… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo: il cartaceo approfondisca la vivacità del web: In un’intervista a La Gazzetta dello Spo… - metropolis_web : Elezioni delle 20 euro a #torredelgreco incastrata l’altra cricca. Ma il sindaco non molla la poltrona. Oggi su… -

Ultime Notizie dalla rete : Quotidiano web Covid a Tortona: nuovi positivi sempre in aumento ma per fortuna i decessi sono quasi nulli Ci spiace, rovinare in parte la Pasqua ad alcuni tortonesi, ma noi di Oggi Cronaca siamo un quotidiano d'informazione che, mentre altri sono chiusi o non vanno in edicola, le notizie sul web, le forniamo da quando è nato il giornale (e cioé 10 anni e mezzo fa) e le diamo sempre, anche a ...

Donne d'Impresa, la vita in una azienda farmaceutica di Maria Claudia Torlasco ad della Mastelli Anche se via web o chat, lo scambio di informazioni e di esperienze è molto più vivace e immediato. I dibattiti online Nell'ultimo anno gli incontri in presenza si sono convertiti in eventi online. ...

Chiamati a rinnovarci – di Padre Angelo Muri Qui Mesagne Offese e bestemmie, riunione online di Trieste2030 interrotta dai "troll" TRIESTE Una pioggia di offese e bestemmie lanciate da uno sciame di provocatori anonimi (o meglio troll, per usare il termine tecnico). E’ capitato ieri sera – 2 aprile – durante la riunione su Zoom d ...

A tavola con Leonardo: il menù dell'ultima cena di Gesù Dettagli che è possibile scoprire accettando l’invito (virtuale e gratuito) che fa la mostra A cena con Leonardo organizzata online per i giorni di Pasqua dal Cenacolo vinciano ...

Ci spiace, rovinare in parte la Pasqua ad alcuni tortonesi, ma noi di Oggi Cronaca siamo und'informazione che, mentre altri sono chiusi o non vanno in edicola, le notizie sul, le forniamo da quando è nato il giornale (e cioé 10 anni e mezzo fa) e le diamo sempre, anche a ...Anche se viao chat, lo scambio di informazioni e di esperienze è molto più vivace e immediato. I dibattiti online Nell'ultimo anno gli incontri in presenza si sono convertiti in eventi online. ...TRIESTE Una pioggia di offese e bestemmie lanciate da uno sciame di provocatori anonimi (o meglio troll, per usare il termine tecnico). E’ capitato ieri sera – 2 aprile – durante la riunione su Zoom d ...Dettagli che è possibile scoprire accettando l’invito (virtuale e gratuito) che fa la mostra A cena con Leonardo organizzata online per i giorni di Pasqua dal Cenacolo vinciano ...