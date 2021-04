Mourinho: “Oggi abbiamo pagato tanti errori dei singoli” (Di domenica 4 aprile 2021) José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha commentato così il pareggio ottenuto sul campo del Newcastle: “Oggi tanti errori dei singoli che poi destabilizzano. Dite sempre che non siamo una squadra equilibrata ma il secondo gol lo prendiamo a difesa schierata per un errore. Queste cose le paghiamo care”. Foto: sito Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) José, tecnico del Tottenham, ha commentato così il pareggio ottenuto sul campo del Newcastle: “deiche poi destabilizzano. Dite sempre che non siamo una squadra equilibrata ma il secondo gol lo prendiamo a difesa schierata per un errore. Queste cose le paghiamo care”. Foto: sito Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

