Genitori vs Influencer, la recensione: Il conflitto generazionale al tempo dei social (Di domenica 4 aprile 2021) La recensione di Genitori vs Influencer, il film Sky Original con Fabio Volo e Giulia De Lellis che mette in scena il conflitto generazionale e riflette sui social network. Nello scrivere la recensione di Genitori vs Influencer siamo chiamati a un impegno, quello di affrontare l'argomento e il conflitto generazionale che ne deriva con lo stesso equilibrio con cui lo fa il film di Michela Andreozzi, di non lasciare che il boomer che scrive prenda una posizione netta. Lo Sky Original in onda a Pasqua mette infatti in scena proprio il contrasto tra un padre insegnante, interpretato da Fabio Volo, e una figlia della cosiddetta generazione Z, più incline a seguire e apprezzare il mondo degli ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) Ladivs, il film Sky Original con Fabio Volo e Giulia De Lellis che mette in scena ile riflette suinetwork. Nello scrivere ladivssiamo chiamati a un impegno, quello di affrontare l'argomento e ilche ne deriva con lo stesso equilibrio con cui lo fa il film di Michela Andreozzi, di non lasciare che il boomer che scrive prenda una posizione netta. Lo Sky Original in onda a Pasqua mette infatti in scena proprio il contrasto tra un padre insegnante, interpretato da Fabio Volo, e una figlia della cosiddetta generazione Z, più incline a seguire e apprezzare il mondo degli ...

Advertising

Diregiovani : 'Today is the day': questa sera arriva su @SkyItalia e @NOWTV_It #GenitoriVSInfluencer con Fabio Volo, Ginevra Fran… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Genitori vs Influencer, la recensione: Il conflitto generazionale al tempo dei social… - _Manuel__Photo_ : NO FERMATE IL GIOCO, Giulia ma che combini!!!! Voi avete già visto il nuovo film Genitori Vs Influencer?… - infoitcultura : 'Genitori vs Influencer': a Pasqua esce il nuovo film con Fabio Volo - infoitcultura : 'Genitori vs Influencer', stasera in prima tv su Sky il film di Andreozzi con Fabio Volo -