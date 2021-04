Doha GP | Acosta vince partendo dalla pit lane Antonelli terzo

(Di domenica 4 aprile 2021) Ha allargato le braccia, subito dopo avere tagliato il traguardo, come a dire: 'Signore e signori, eccomi qua'. Un vero capolavoro prima di tigna e poi tattico, quello mandato in scena da Pedro,...

Intanto, con 45 punti conquistati,tra due settimane si presenterà in Portogallo da neo leader del Mondiale davanti per 8 punti al sudafricano Darryn Binder, pure lui al secondo podio ...Ha 16 anni, l'apparecchio per i denti, e una cattiveria unica. PedroSanchez ha vinto il Gp dinella Moto3 con una rimonta incredibile. Partiva dalla corsia dei box, penalizzato: debuttante nel Motomondiale, diventa leader del campionato dimostrando una ...Ha 16 anni, l’apparecchio per i denti, e una cattiveria unica. Pedro Acosta Sanchez ha vinto il Gp di Doha nella Moto3 con una rimonta incredibile. Partiva dalla corsia dei box, penalizzato: ...Fantastico successo per il pilota proveniente dalla Rookies Cup, capace di vincere a Losail partendo dalla corsia dei box ...