‘Devo farlo per la mia salute’, Giulia De Lellis svela come affronta i post offensivi sui social (Di domenica 4 aprile 2021) È al quinto posto nella top 15 degli influencer italiani, ha 5 milioni di follower e le è capitato più di una volta di dover fare i conti con i post offensivi. Giulia De Lellis dal 4 aprile debutta come attrice nel film Genitori Vs Influencer e proprio in occasione del lancio del film, noi l’abbiamo intervistata. Nella pellicola diretta da Michela Andreozzi, Giulia interpreta Eleonora una influencer di successo proprio come lei nella vita. Al suo personaggio sono affidate alcune frasi emblematiche che rispecchiano quello che De Lellis si trova ad affrontare. come le shitstorm ovvero il trovarsi sommersa da post offensivi sui ... Leggi su funweek (Di domenica 4 aprile 2021) È al quintoo nella top 15 degli influencer italiani, ha 5 milioni di follower e le è capitato più di una volta di dover fare i conti con iDedal 4 aprile debuttaattrice nel film Genitori Vs Influencer e proprio in occasione del lancio del film, noi l’abbiamo intervistata. Nella pellicola diretta da Michela Andreozzi,interpreta Eleonora una influencer di successo propriolei nella vita. Al suo personaggio sono affidate alcune frasi emblematiche che rispecchiano quello che Desi trova adre.le shitstorm ovvero il trovarsi sommersa dasui ...

