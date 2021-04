Denise Pipitone: ore di attesa per i risultati del test (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi la tv russa dovrebbe comunicare in diretta i risultati del test del DNA di Olesya, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla durante tutti questi anni, e ora potrebbe essere arrivata la svolta. La mamma di Denise, però, nutre alcuni dubbi circa le modalità di svolgimento del test: “Non condividiamo le modalità ma comunque vada noi andremo sempre avanti”. Piera ha scritto sulla sua pagina Facebook: “rimaniamo in attesa dei risultati… Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti”. Nel caso in cui i risultati dovessero essere ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi la tv russa dovrebbe comunicare in diretta ideldel DNA di Olesya, la ragazza russa che potrebbe essere, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. La mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla durante tutti questi anni, e ora potrebbe essere arrivata la svolta. La mamma di, però, nutre alcuni dubbi circa le modalità di svolgimento del: “Non condividiamo le modalità ma comunque vada noi andremo sempre avanti”. Piera ha scritto sulla sua pagina Facebook: “rimaniamo indei… Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti”. Nel caso in cui idovessero essere ...

