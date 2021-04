“C’è un party abusivo”, blitz dei carabinieri: giovani in fuga (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVarcaturo (Na) – Si sono dati appuntamento in un bar per un party provando ad aggirare i divieti anticovid ma non hanno fatto i conti con il vicinato. Questa notte i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno sanzionato il titolare di un bar in Via Staffetta, all’interno del quale era in corso una festa. Quando sono arrivati i militari, allertati da alcuni vicini, in molti sono fuggiti: 6 persone sono state identificate e sanzionate. All’attività è stata disposta la sospensione per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVarcaturo (Na) – Si sono dati appuntamento in un bar per unprovando ad aggirare i divieti anticovid ma non hanno fatto i conti con il vicinato. Questa notte idella stazione di Varcaturo hanno sanzionato il titolare di un bar in Via Staffetta, all’interno del quale era in corso una festa. Quando sono arrivati i militari, allertati da alcuni vicini, in molti sono fuggiti: 6 persone sono state identificate e sanzionate. All’attività è stata disposta la sospensione per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** “C’è un party abusivo”, blitz dei #Carabinieri: giovani in fuga ** - indisguise_a : c'è questa che ha criticato il mercato organizzato clandestinamente da gente che non ha più da mangiare e letteralm… - taestadimerdaa : RT @niallspromoIT: #YOUREEVERYWHERE VOLEVAMO RICORDARVI CHE STASERA C'È UNO STREAMING PARTY PER EVERYWHERE!! ORE 18 - Imeon001 : @with_tania Eh stanotte c’è stato un party in sala ricreativa e abbiamo fatto tardi - Arms_of_Niall_ : RT @93SEVERYWHERE: Comunque volevo spendere due parole per una cosa che ho notato, potete anche attaccarmi dopo. Però ieri ce stato lo stre… -