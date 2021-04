Calcio | Juve si allena | mercoledì il recupero col Napoli

Advertising

Gazzetta_it : Contatto #DeLigt-#Belotti: il rigore c’era, errore di Fabbri #Torojuve - Gazzetta_it : Juve, il confronto impietoso tra i numeri di #Pirlo e di #Sarri: -13 da un anno fa. La differenza? I pareggi - tuttosport : #Juve, #Ronaldo sogna la quinta #ScarpadOro: è secondo in classifica ?? - CarloAl87550029 : @Deborah_Juve E poi dicono che le donne non capiscono di calcio... finalmente c’è chi scrive tweets intelligenti in… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Agnelli e #Allegri hanno visto il derby insieme? #juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve

Come riportato da "Il Giornale", sembrerebbe che il presidente dellaAndrea Agnelli e Massimiliano Allegri abbiano seguito ieri sera il derby insieme, a Forte dei Marmi. Non ci sarebbe nulla di strano, né sarebbe catalogabile come incontro di mercato: i due sono ...Pasqua di lavoro alla Continassa per la Juventus. Dopo il deludente pareggio nel derby contro il Torino, i bianconeri agli ordini di Andrea Pirlo hanno iniziato a preparare il recupero contro il ...(ANSA) - TORINO, 04 APR - Pasqua di lavoro alla Continassa per la Juventus. Dopo il deludente pareggio nel derby contro il Torino, i bianconeri agli ordini di Andrea Pirlo hanno iniziato a preparare ...Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, il riscatto o il prolungamento del prestito dell'attaccante peserebbero troppo sulle casse del club ...