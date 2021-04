Ranocchia | «Un onore giocare nell’Inter Ora testa al Sassuolo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 aprile 2021) Andrea, difensore nerazzurro, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria ottenuta contro il Bologna Andrea, difensore nerazzurro, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria ottenuta contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Oggi era fondamentale vincere visti anche i risultati delle altre, lo abbiamo fatto. Abbiamo sofferto tutti insieme quando c’era da farlo, l’importante erano i tre punti. Siamo contenti e ora pensiamo al». CALENDARIO – «Si gestisce come abbiamo sempre fatto, lavorando tanto abassa. Chiunque gioca si fa sempre trovare pronto, il gruppo sta bene, è sano e forte e vuole raggiungere un obiettivo che sappiamo tutti». AGGETTIVO PER L’INTER – «Resiliente. È una squadra che dà tanto, negli allenamenti come in spogliatoio. Siamo ...