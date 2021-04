Lazio, infortunio Luis Alberto: il Mago migliora e punta una partita (Di sabato 3 aprile 2021) migliorano le condizioni di Luis Alberto dopo l’infortunio alla caviglia. Il Mago punta al rientro veloce, ma con lo Spezia non ci sarà Inzaghi ha rassicurato tutti: «Luis Alberto sta molto meglio: ieri si è perfino allenato (differenziato, ndr), a Verona ci sarà». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Queste le parole del tecnico in conferenza per fare il punto sull’infortunio di Luis Alberto: il giocatore ha rimediato una botta in allenamento ma, a parte lo spavento, tutto dovrebbe risolversi in fretta. Oggi, però, come riportato da La Repubblica, nel blocco dei titolari dovrebbe esserci Pereira. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021)no le condizioni didopo l’alla caviglia. Ilal rientro veloce, ma con lo Spezia non ci sarà Inzaghi ha rassicurato tutti: «sta molto meglio: ieri si è perfino allenato (differenziato, ndr), a Verona ci sarà». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Queste le parole del tecnico in conferenza per fare il punto sull’di: il giocatore ha rimediato una botta in allenamento ma, a parte lo spavento, tutto dovrebbe risolversi in fretta. Oggi, però, come riportato da La Repubblica, nel blocco dei titolari dovrebbe esserci Pereira. Leggi su Calcionews24.com

