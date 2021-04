Il Conte verde sarà all’altezza della sfida? La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di sabato 3 aprile 2021) Che il potere logori chi ce l’ha, è risaputo. Ed è altrettanto, e anzi più vero del contrario, su cui Giulio Andreotti, per spirito di paradosso e ironia, poneva l’attenzione. Che mai il potere abbia logorato una forza politica con la velocità con cui lo ha fatto nel caso dei Cinque Stelle, è elemento che si desta a non poche riflessioni. E che esige, da parte dei leader, un ripensamento radicale di un partito che, passato dall’opposizione al governo, ha dovuto contraddire nella prassi fin troppi dei dogmi su cui la sua (anch’essa rapida) ascesa si era basata. Tuttavia, alle “origini”, tranne qualche pasradan o nostalgico alla Alessandro di Battista, nessuno dei suoi dirigenti può o vuole tornare. È in quest’ottica che si è posto il problemaleadership politica, che Beppe Grillo, il vero capo del Movimento (quasi incontrastato ora che Gianroberto Casaleggio non ...