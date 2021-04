Festa Ternana: è in Serie B! Cavalcata trionfale per Lucarelli (Di sabato 3 aprile 2021) TERNI - La Ternana è in Serie B: al termino di una Cavalcata strepitosa, dopo aver battuto un record dopo l'altro, i rossoverdi di Cristiano Lucarelli vincono matematicamente il Girone C di Serie C e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) TERNI - Laè inB: al termino di unastrepitosa, dopo aver battuto un record dopo l'altro, i rossoverdi di Cristianovincono matematicamente il Girone C diC e ...

